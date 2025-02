Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2025 in DIRETTA: Weir domina la gara, Fabbri si ferma a 20.65. Bene Tecuceanu

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.39 Vittoria per Baker in 6.50. Seconda posizione per Mena in 6.55, terzo Glave in 6.56.17.39 Partiti!!17.37 È il momento della finale dei 60 metri maschili. Questi i protagonisti:1. Ján VOLKO SVK 6.55 6.672. Joshua HARTMANN GER 6.53 6.563. Gift LEOTLELA RSA 06.66 06.664. Shuhei TADA JPN 6.52 6.625. Romell GLAVE GBR 06.57 06.576. Reynier MENA CUB 6.57 6.577. Ronnie BAKER USA 6.40 6.538. Rikkoi BRATHWAITE IVB 6.52 6.6117.36 Sbaglia nuovamente Svabikova.17.36 Secondo errore per Roberta Bruni che ora è spalle al muro17.34 Errore ai 4.58 per Svabikova e Bruni.17.33 Vittoria per Crestan in 1:44.69, seconda posizione per un buonin 1:45.35.17.33 Ultimo giro! Gli atleti sono in linea per un tempo interessante.17.32si porta in scia di Crestan,17.