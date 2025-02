Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2025 in DIRETTA: vittoria e primato stagionale per Furlani! Weir trionfa nel peso, male Fabbri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.01 Debutto amaro per. Il vice-campione del mondo (outdoor) del getto delconduce una gara anonima con quattro nulli e due sole misure, entrambe al di sotto dei 21 metri. Il miglior risultato per l’azzurro è un 20.65 realizzato all’ultimo tentativo.18.59vince e convince al debutto. Nella prima uscita ufficiale dell’azzurro fatica a carburare per poi saltare prima in 8.00 e poi in 8.23, eguagliando ildi Montler. Seconda posizione per Saraboyukov in 8.12 chiude il podio proprio lo svedese in 8.0118.57 Montler salta in 8.01 e chiude in terza posizione.per Mattia.18.56 È il momento dell’ultimo salto della gara. Per battereMontler è chiamato a saltare in 8.24 o meglio.