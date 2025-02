Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via del meeting, subito in gara Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.26 Alle 16.43 inizierà ladi getto del peso.fa il proprio debutto in questa stagione quattro mesi dopo l’ultima uscita ufficiale, avvenuta nelle finali di Diamond League. L’azzurro proverà a fare meglio del 21.26, misura trovata a Lodz nellad’apertura del 2024. Obiettivo podio per Weir, che cercherà di rimanere in scia al connazionale.16.23 Tra poco meno di 20inizierà ladi salto con l’asta femminile che aprirà il pomeriggio di(Cechia). L’Italia avrà 6 atleti impegnati in questo: Roberta Bruni, Leonardo, Zane Weir, Mattia Furlani, Diego Aldo Pettorossi e Catalin Tecuceanu16.20 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati da Luciano de Gregorio allatestuale deldi, tappa del