Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2025 in DIRETTA: gran lancio di Weir, inizio in salita per Fabbri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.02sfiora il primato di questa gara. L’azzurro lancia il peso a 21.10 al terzo tentativo.17.00 Terminate le batterie dei 60 metri maschili. In precedenza c’era stata una falsa partenza che ha costretto gli organizzatori a ripetere la prima batteria dopo la seconda. Qualificati alla finale: Glave, Mena, Baker, Tada, Leotlela, Hartmann, Volko e Brathwaite16.59non realizza una misura neppure al secondo tentativo.16.58 Nullo ildi Stanek. È il momento del secondo tentativo di Leo, ancora senza misura.16.57 Non si migliorache al secondo tentativo ottiene la misura di 20.41.16.56 Poschlova supera al terzo tentativo la misura di 4.15. Tutte le atlete avanzano ai 4.30 dove non salteranno Bruni e Newman.16.55 Toader lancia a 20.