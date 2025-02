Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2025 in DIRETTA: Furlani in testa con 8.00, delude Fabbri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.38 Si porta al comando Saraboyukov! Il bulgaro salta in 8.00 ma è inin virtù del miglior secondo salto18.37 Montler stacca tardissimo con il piede d’appoggio che gli scivola leggermente. Lo svedese cade male ma per sua fortuna non ci sono state particolari conseguenze.18.36 Ampiamente nullo il quarto salto di Juska.18.35 Baldé salta in 7.39 e non si migliora.18.34 Nullo il quarto salto di Meindlschimd.18.33 Vittoria per Erlandsson in 20.43. Lo svedese sfiora il primato personale e realizza il record del meeting. Seconda posizione per Nemej in 20.93, ultimo Pettorossi in 21.5018.33 Partiti!!18.30 Questa la start list della finale A dei 200 metri maschili:2. Roko FARKAŠ CRO 21.09 993. Diego Aldo PETTOROSSI ITA 20.95 21.03 434. ?ukasz ?OK POL 20.