Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2025 in DIRETTA: Furlani eguaglia il primato stagionale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.51 Partite!18.50 Questa la start list della finale A dei 400 metri femminile, ultima gara in programma quest’oggi:2. Emma ZAPLETALOVÁ SVK 52.61 52.613. Ama PIPI GBR 52.02 53.76 454. Lada VONDROVÁ CZE 51.41 385. Lurdes Gloria MANUEL CZE 52.64 176. Lieke KLAVER NED 50.1018.49 Nullo di poco l’ultimo salto diche era atterrato oltre gli 8.30. Alla prima garal’azzurro ha dimostrato di essere già in buona condizione.18.48 Ottimo salto di Saraboyukov che atterra in 8.12 e chiude alle spalle di18.47 Juska lascia molto spazio sulla pedana e salta in 7.7018.46 7.80 per Baldé che non si migliora. Gara di altollo per il portoghese che ha saltato quasi sempre intorno ai 7.8018.44 7.79 per Meindlschmid che al quinto tentativo ottiene la miglior misura della propria gara18.