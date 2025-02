Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2025 in DIRETTA: Fabbri non va oltre il 20.65 al debutto stagionale, vittoria per Weir

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26 Primatoper Hailu che vince la gara dei 3000 metri con il tempo di 8:24.19.17.25 Due errori per Hladiychuk, Lampela, Klenker che sono spalle al muro.17.24 Nei 3000 metri dominio di Hailu che ha un ampio vantaggio a due giri dal termine.17.23lancia a 21.38 e chiude in bellezza la propria gara. Buoni segnali da parte dell’azzurro che vince con la misura di 21.3917.21per! L’ultimo lancio di Steen è nullo. L’azzurro ha ancora un tentativo per ritoccare la propria misura17.21 Sutej e Newmann superano al primo salto la misura di 4.50.17.21 Toader non si migliora con l’ultimo tentativo. Ora tocca a Roger Steen, unico atleta che può privaredella.17.20 Errore ai 4.50 per Hladiychuk, Lampela e Klenker.