Oasport.it - LIVE Atletica, World Indoor Tour Ostrava 2025 in DIRETTA: debuttano Furlani e Fabbri!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale del meeting di, tappa del. Ad(Cechia) va in scena il quarto appuntamento gold della stagione. Diversi gli azzurri al via, tra cui spiccano le stelle di Leonardoe Mattia, entrambi al debutto stagionale.Il meeting inizierà alle 16.40 con la gara di salto con l’asta femminile a cui è iscritta Roberta Bruni. Pochi minuti dopo scatterà la prova maschile di getto del peso cone Zane Weir. Il vice-campione mondiale (outdoor) fa il proprio debutto in questa stagione quattro mesi dopo l’ultima uscita ufficiale, avvenuta nelle finali di Diamond League. L’azzurro proverà a fare meglio del 21.26, misura trovata a Lodz nella gara d’apertura del 2024.