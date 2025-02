Lanazione.it - Litigano per il fidanzato davanti alla caserma. Nasce un parapiglia, ferito un carabiniere

Terranuova Bracciolini (Arezzo), 4 febbraio 2025 –per un uomo, ma a rimetterci è un. Il fatto è accadutodi Terranuova Bracciolini, dove una donna si è presentata per denunciare l’ex compagna del suo attuale, un cittadino romeno di 32 anni. La lite è cominciata quando si è trovatala ex. Le due hanno iniziato a battibeccarsi, i carabinieri hanno provato a riportare la calma, ma a quel punto, dopo aver chiesto se fosse di servizio il maresciallo, è intervenuto anche il 32enne che ha reagito ai militari, ferendone uno. E' accaduto nel fine settimana e l'uomo è comparso oggi in tribunale ad Arezzoal giudice Michele Nisticò dove si è difeso dalle accuse di resistenza e lesioni. In aula il pm Bernardo Albergotti ha chiesto e ottenuto gli arresti domiciliari.