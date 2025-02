Parmatoday.it - Lite sul bus, pugni sul volto e denti rotti: denunciato 19enne

Leggi su Parmatoday.it

La Polizia haun giovanegravemente indiziato del reato di lesioni aggravate ai danni di una persona con disabilità in seguito ad unaavvenuta il 30 gennaio scorso su un autobus urbano. Nello specifico, gli equipaggi delle volanti erano intervenuti in via Mazzini a.