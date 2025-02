Secoloditalia.it - L’Italia fa scuola pure su carceri, mafia e 41 bis: l’ultimo schiaffo alla sinistra arriva dalla Francia

Il ministro della Giustizia francese, Gerald Darmanin, è venuto in Italia per studiare il nostro 41 bis, il nostro piano per combattere il sovraffollamento carcerario e, più in generale, il nostro modello di lottacriminalità organizzata. La notizia è curiosa dal punto di vista delle relazioni tra i due Paesi, perché Darmanin, nei tempi non lontani in cui era ministro dell’Interno, vale a dire prima del terremoto delle europee, scagliò un odioso e feroce attaccopolitica migratoria del governo Meloni. Il fatto che Darmanin ora sia venuto “a lezione” da Carlo Nordio comporta una certa quota di compiacimento. Al netto delle pulsioni scioviniste, però, ciò che davvero interessa è che ancora una volta non solofa, ma lo fa sui temi maggiormente al centro dei tentativi demolitori della: dall’immigrazione alle questioni oggetto della visita del ministro francese.