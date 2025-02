Quotidiano.net - Listini in calo in Europa: dazi USA oscurano utili positivi

Girano ininancora sulle preoccupazioni per icommerciali statunitensi, che hanno messo in ombra le relazioni positive sugli. L'indice Stoxx Europe 600 cede lo 0,3%, Londra perde lo 0,23%, Milano lo 0,25%, Francoforte lo 0,09%, Parigi oscilla sulla parità (+0,05%) mentre anche i futures azionari statunitensi scendono. Tra i titoli in evidenza Vodafone che scivola indel 6,5% dopo i conti del trimestre e le attese per i ricavi in Germania più deboli nella seconda metà dell'anno. A Milano Campari cede l'1,7% ed Eni l'1,5 per cento. Da segnalare il tonfo di Ferragamo (-4%) dopo l'addio dell'ad Marco Gobbetti.