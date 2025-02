Ilgiorno.it - Liste d’attesa infinite. Cambia ospedale un malato su quattro

troppo lunghe per oltre il 40% dei pazienti, 1 su 4 costretto a rivolgersi a una struttura diversa da quella di riferimento, troppi esami saltati all’ultimo momento". Problemi anche "per i cronici dimenticati e servizi praticamente sconosciuti". È la fotografia della sanità di casa scattata da Cittadinanzattiva attraverso interviste ai pazienti in coda ai Cup e nelle Case di Comunità. Il progetto si chiama “Viva voce“. I dati raccolti sono diventati un rapporto per l’Asst Brianza, ora il coordinatore Pippo Natoli è al lavoro sulle linee guida. Il monitoraggio è stato avviato in ottobre, una ventina di volontari in campo che battono tutte le strutture della galassia aziendale, una cinquantina di sedi in tutto sul territorio. L’obiettivo "è raccogliere il vissuto dei protagonisti, un racconto diretto della realtà".