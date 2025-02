Sport.quotidiano.net - L’intervista al ds. Catellani e una trattativa in realtà mai decollata: "Lui il nostro leader e un riferimento per i tifosi»

Andrea(foto), alla fine dell’ultima giornata di mercato parla cominciando ovviamente da Antonio Palumbo e della resistenza del Modena al pressing del Sassuolo: "Al di là delle cifre, che in questo momento sono secondarie, c’era la visione di una società come la nostra che ha una programmazione. Abbiamo approcciato questo mercato con l’idea di dare continuità a un gruppo che, dopo il cambio di allenatore, sta dando grandi soddisfazioni. Per questo, l’ultimo giorno di mercato, non abbiamo ritenuto opportuno, al di là delle cifre, di privarci di un giocatore che è ile un grandetecnico e non solo". Però il timore di perdere Palumbo c’è stato "Il calciomercato è così. Il Modena è un’azienda e quindi è naturale e giusto ascoltare quello che ci viene proposto, in particolar modo se questo viene da una società seria come il Sassuolo.