Tvplay.it - L’Inter lo caccia dopo un solo anno: cessione a sorpresa

Leggi su Tvplay.it

Possibileper. La sua esperienza in nerazzurro può già terminareun. L’indizio è arrivato dall’ultimo colpo di mercato realizzato da Marotta e AusilioUn mercato decisamente più movimentato del previsto quello del. Non doveva succedere nulla in casa nerazzurra e, invece, ci sono state due cessioni, un nuovo acquisto che ha già esordito e un altro innesto già opzionato per la prossima stagioneloun– Interlive.it (Foto LaPresse)L’annata di Tomas Palacios e Tajon Buchanan proseguirà al Monza e al Villarreal. L’argentino tornerà certamente ala fine campionato, per l’esterno canadese, invece, il Villarreal può esercitare un diritto di riscatto. Per sostituirlo,ha acquistato Nicola Zalewski che ha già debuttato nel Derby con l’assist decisivo per il pareggio di De Vrij in extremis.