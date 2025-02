L’intelligenza artificiale beffa i medici | distingue la retina degli uomini da quella delle donne | Non sapevamo ci fossero differenze

Leggi su Open.online

Si possonore gli occhida quelli? Fino a poche settimane fa, gli scienziati erano convinti fosse impossibile. In teoria, lanon presenterebbein base al sesso di nascita, eppure, un nuovo studio pubblicato su Nature evidenzia cheè in grado di capire il sesso di una persona osservando solamente le immagini della sua. Si tratta di una scoperta particolarmente sorprendente, perché, tutt’ora, si legge nei risultati della ricerca, «inon sono a conoscenzadistinte variazionicaratteristiche dellatra». L’AI si è già dimostrata molto abile nelle diagnosi mediche, come nel caso di un bambino la cui condizione è stata individuata da ChatGPT dopo i tentativi di 17, dei tumori ginecologici e del tumore al pancreas.