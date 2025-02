Game-experience.it - L’industria dei videogiochi USA critica i dazi di Donald Trump: danneggeranno il pubblico

Leggi su Game-experience.it

videoludica statunitense è in allarme per le recenti decisioni economiche dell’amministrazione. L’Entertainment Software Association (ESA), che rappresenta le principali aziende del settore, ha infattito duramente l’introduzione disulle importazioni da Canada, Cina e Messico, avvertendo che tali misure potrebbero avere conseguenze a dir poco negative sui consumatori e sull’economia degli Stati Uniti.Secondo l’ESA, isui dispositivi di gioco e sui prodotti correlati danneggerebberovideoludica e i milioni di americani che vi lavorano o ne usufruiscono. IGN ha ricordato cheha recentemente firmato un ordine esecutivo per imporre nuove tariffe doganali su Canada, Cina e Messico, provocando ritorsioni economiche da parte di questi paesi.