L’incredibile partita di Rovella a Cagliari | passaggi riusciti al 100% la metà sono state verticalizzazioni

Nessuno in Serie A ha ricevuto più ammonizioni (9) di Nicolò. Si parte dalle note stonate perché nel caso del centrocampista della Lazio i difetti evidenti finiscono di fatto qui. L’ex Juventus sta vivendo la stagione della consacrazione e ad un mese e mezzo dal doppio impegno contro la Germania è il candidato forte per guidare il centrocampo azzurro di Luciano Spalletti. Nelle gerarchie in regia sembra aver scalzato tutti, sia Samuele Ricci (la priorità di mercato della Lazio prima di virare sul classe 2001), sia Manuel Locatelli (sul quale la Juve ha puntato dopo aver ceduto il centrocampista di Segrate). Marzo sarà un altro mese per le prove di convivenza con Tonali e Barella, mentre Frattesi (miglior marcatore dell’era Spalletti) si appresta a ricoprire il ruolo di prima alternativa.