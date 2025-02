Ilgiorno.it - L’inchiesta sugli affari degli ultras. Manfredi Palmeri verso il processo: "Ma in parte sono stato scagionato"

Leggi su Ilgiorno.it

Sottolinea di essere"già in". Ed esprime "fiducia e serenità per il prosieguo". Così, consigliere regionale di Lombardia Migliore, ha commentato, ieri sera, l’avviso di chiusura delle indagini notificatogli dalla procura di Milano nell’ambito del“Doppia Curva“, quella relativa ai presuntiillecitidi Milan e Inter con epicentro lo stadio di San Siro. Un atto, l’avviso di conclusione delle indagini, che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio e notificato ad altre 10 persone, tra le quali l’imprenditore Gherardo Zaccagni, titolare della “Kiss and Fly“, Srl di gestione dei parcheggi, a partire da quelli incriminati, quelli dello stadio, quelli che, secondo l’accusa, Zaccagni sarebbe riuscito ad avere in affidamento grazie all’intercessione dello stesso, nella sua qualità di componente del Consiglio direttivo della M-I Stadio.