Limatola l’11 febbraio sarà celebrata la ‘Giornata Mondiale del Malato’

Tempo di lettura: < 1 minutoè una giornata da cerchiare in rosso perchè ritorna ladel, giunta alla 33esima edizione. La Parrocchia di San Biagio, a, ha organizzato una serie di eventi che mirano a rendere la giornata indimenticabile. Raduno alle 17 e poi, mezz’ora dopo, la processione Mariana Aux Flambeaux con la partenza dalla Chiesa, passaggio a Via Roma e arrivo a Via Municipio, strada dalla quale partirà anche il ritorno per poi prepararsi alla Santa Messa presieduta da Don Marco Zuppardi.Un momento di grande fede e riflessione che è stato organizzato in grande grazie anche alla collaborazione delle associazioni di Massimliano Marotta, Tempi Nuovi, Missione Sociale, la cooperativa Alma e ‘Livia Senese’ che ha previsto il trasporto gratuito per tutti gli ospiti di Calicantus.