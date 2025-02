Dilei.it - Lily Allen e David Harbour si sono lasciati: “Il matrimonio è andato in pezzi”

Ildiin mille. Tutte noi abbiamo ancora in testa il motivetto Smile, o ancora la canzone cheha scritto per il fratello Alfie (Theon Greyjoy ne Il Trono di Spade). E? Il mitico Hopper di Stranger Things l’avrebbe tradita, e su un’app di incontro per Vip. Roba elitaria che possiamo solo immaginare e di cui tendenzialmente ignoriamo l’esistenza. Una delle coppie più carine si sgretola così, con unin millesiC’è un pizzico di amarezza nella fine della storia d’amore tra. Da tempo si parlava di una crisi, di un allontanamento: ora c’è la conferma, arrivata da People, che riporta fonti vicine alla coppia. “Iline si”.