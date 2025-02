Lanazione.it - Liguria gate alla svolta, sono 18 gli indagati del filone spezzino

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 4 febbraio 2025 – Civoluti mesi di attento lavoro per ricostruire un intreccio di legami tra Genova e Spezia venutiluce in quella che è stata definitae che ha portato all’arresto, tra gli altri, anche dell’ormai ex presidente dell’ente regionale Giovanni Toti. Il procuratore Antonio Patrono e il sostituto procuratore Elisa Loris della Procura della Repubblica di Spezia hanno firmato l’avviso della conclusione delle indagini preliminari per gliMatteo Cozzani, ex sindaco di Portovenere e capo di gabinetto del governatore Giovanni Toti, Filippo Cozzani, Raffaele Paletti e Mirko Paletti (milanesi), Giovanni Olcese e Ivan Pitto (di Genova), Francesco Fiorino (Sarzana), Alessandro Campagna (Vicenza), Saverio Cecchi (residente a Limite, Firenze), Massimo Gianello, Comitato delle bordel Palio del Golfo, Filcasa, Frontemare Srl, Segnalvara Srl, Of srl, Ant srl,Screen.