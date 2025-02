L’idea di Marco Rizzo | MEGA? Solo declinato in Italiano Che diventa viva la ‘F I G A ’

Leggi su Open.online

«Dico che lo potremmo riprenderedeclinandolo in lingua italiana. E in‘Fare l’Italia Grande Ancora‘: cioè, di nuovo,la ‘F.I.G.A.’». Queste le parole di, ex segretario del Partito comunista, oggi coordinatore nazionale di Democrazia Sovrana Popolare, ad Affaritaliani.it.commenta la svolta degli Usa con Donald Trump e il progetto ‘’ (Make Europe Great Again) lanciato da Elon Musk. «È dalla fine del Dopoguerra in poi che il nostro Paese è di fatto una colonia. Gli uomini che hanno cercato di promuovere l’indipendenza sono stati fatti fuori tutti, da Mattei a Moro, passando per Craxi fino, in un certo senso, allo stesso Berlusconi perché aveva costruito la via del gas con Putin e del petrolio con Gheddafi», spiega. Secondose avesse vinto Kamala Harris oggi saremmo in piena terza guerra mondiale».