Ilprimatonazionale.it - Liberty Hotel, un romanzo che rende verosimile il periodo del ventennio

Roma, 4 feb – È dal sud della terra di dove finisce la terra che giunge una risposta narrativa ad Antonio Scurati, nella forma di uno dei romanzi gialli che più di ogni altro ha destato interesse in questi ultimi due anni. “, ovvero, la famosa nevicata del ’36“, nato da un percorso di studi di tipo storico dell’avvocato e professore universitario Giuseppe Calogiuri, è la prova di come ildesti ancora interesse con tutte le sue molteplici maschere e colori chiari e scuri.Mentre l’autore della corazzata scuderia Bompiani si sofferma su una ricostruzione storica mai parca di critiche e visioni macchiettistiche dei personaggi storici, Calogiuri ricrea uncredibile e crudo che da subito ha creato discussione per la sua verosimiglianza e, pertanto, per la sua forte caratterizzazione storica.