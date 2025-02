Liberoquotidiano.it - "L'ho tenuta nel cassetto per 5 anni, non puntavamo a Sanremo": la rivelazione a 7 giorni dal via

"Io ed Amara non abbiamo scritto la canzone perchéma facendola ascoltare ad amici e conoscenti ci rendevamo conto che aveva una forza emotiva potentissima e tuttora succede così. Ci è voluto tanto tempo per cesellare questi versi, non è stato facile scriverli per me". Così Simone Cristicchi, incontrando la stampa a Milano in occasione della sua partecipazione al prossimo Festival dicon il brano "Quando sarai piccola", dedicato alla madre anziana, spiega cosa l'ha spinto. "Ci eravamo concentrati sulla tenerezza - ha spiegato - sul prendersi cura di una madre anziana che torna bambina e ho sentito l'importanza di inserire quel senso di impotenza di fronte a questa trasformazione della vita e quindi la rabbia. C'è un verso che dice 'c'è quella rabbia di vederti cambiare' e a me capita spesso di arrabbiarmi per quello che è successo.