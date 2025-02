Ilrestodelcarlino.it - L'helicobacter pylori spiegato in tv dall’esperto del Sant’Orsola: un nemico che si può sconfiggere

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Bologna, 4 febbraio 2025 - L’: un ‘ospite’ sgradito dello stomaco che in pochi conoscono, ma che è molto facile debellare, prima che arrechi danno. Sono infatti solide ed efficaci le terapie possibili, che sono state illustrate nel corso della trasmissione di Rai3 Elisir dal professor Dino Vaira, docente di medicina interna all’università di Bologna e professionista del policlinico: cos’è e che sintomi può causare Come si contrae l’Come si individua la presenza e come si cura l’Pilori? Quali misure possono essere adottate per prevenire l’infezione?: cos’è e che sintomi può causare “Intanto non è un elicottero – spiega scherzando il dottor Vaira - come spesso mi chiedono i pazienti, ma un batterio.