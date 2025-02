Quotidiano.net - L’ex presidente Pd Orfini: “L’alleanza sta crescendo. Alle urne andiamo uniti”

Roma, 4 febbraio 2025 – Matteo, exPd, la proposta Franceschini la convince? “Non più di tanto. È presto. Siamo a metà legislatura e abbiamo ancora tutto il tempo di costruire una proposta di governo credibile, non penso sia il momento di gettare la spugna davantidifficoltà a dire ‘pensiamo a un accordo tecnico solo elettorale’ senza una proposta politica complessiva. Segnalo che il centrodestra ha vinto le elezioni rimettendosi insieme un minuto dopo la caduta del governo Draghi: fino al giorno prima Meloni era all’opposizione, Forza Italia al governo. Questo esempio per noi è inaccettabile, ma registro il fatto che due anni e mezzo hanno prodotto un’agenda su cui le opposizioni sono unite, dal salario minimo alla difesa della sanità pubblica, passando per le politiche industriali al no all’autonomia differenziata epolitiche securitarie del governo, temi su cui abbiamo costruito l’unità.