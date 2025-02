Iodonna.it - L'ex Non è la Rai ha deciso di tornare a casa e ha raccontato di una liaison con l'attore quando erano «giovanissimi e non famosissimi»

La puntata del Grande Fratello in onda ieri sera, lunedì 3 febbraio, su Canale 5 ha decretato un nuovo eliminato, ma anche un ritiro. Dopo 141 giorni, Ilaria Galassi hadi abbandonare il reality show. Prima di salutare gli altri concorrenti, ha ricevuto la visita del compagno, Daniele Brunone. Grande Fratello 2024/2025: chi sono i concorrenti X Leggi anche › Stasera al “Grande Fratello” sorprese per Lorenzo e Chiara, Shaila e Iago a confronto Grande Fratello, Ilaria Galassi ha abbandonatoNelle ultime settimane, l’ex Non è la Rai ha manifestato più volte la voglia di