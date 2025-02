Ilfattoquotidiano.it - L’ex cancelliere tedesco Schroeder ricoverato per burnout: “Forte sfinimento e mancanza di energie”

Gerhardè statoin una clinica per curare una grave sindrome da. Lo riferisce l’agenzia Dpa, citando il suo legale, Hans-Peter Hube. Secondo la diagnosi del medico curante,presenta sintomi tipici di unesaurimento, tra cui marcatadi, difficoltà di concentrazione e di memoria, disturbi del sonno e una ridotta capacità di recupero emotivo., che ha compiuto 80 anni lo scorso aprile, è finito negli ultimi anni al centro di forti critiche per la sua vicinanza a Vladimir Putin e il suo ruolo nei consigli di sorveglianza di colossi energetici russi. Dopo l’invasione dell’Ucraina, la sua posizione filo-Mosca lo ha portato all’isolamento politico in Germania e nel suo stesso partito, che gli ha revocato l’ufficio da ex