Dilei.it - Letizia di Spagna, silhouette perfetta in un abito verde con dettaglio cut-out a Madrid

Leggi su Dilei.it

si accende di eleganza grazie adi, che ancora una volta incanta con il suo stile impeccabile. La Regina ha presieduto un evento in occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro sfoggiando unche ha esaltato la sua.Un look sofisticato e raffinato, caratterizzato da uncut-out sulla scollatura, che ha reso il tutto ancora più interessante.die il suo look perfetto perNon è una novità chedisappia esattamente come valorizzare la sua figura slanciata con scelte di stile precise e mai banali. Per questo evento speciale, la Regina ha optato per unPersian Green firmato Dandara Spain, un pezzo che fa già parte del suo guardaroba e che aveva già indossato in occasione della visita al lascito di Carmen Martín Gaite a Salamanca.