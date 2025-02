Lanazione.it - L’Estra ora vede l’incubo retrocessione. Rowan, dagli applausi alla contestazione

Leggi su Lanazione.it

"Il tempo degli onori presto sarà finito per te, principe". La trama non è quella del Gladiatore e Pistoia, purtroppo, non ha il suo Massimo Decimo Meridio pronto a lottare per difendere la gloria della città, ma qualche similitudine c’è. Ronera stato accolto come un eroe, l’idolo degli anni ‘90 che ritorna per fare grande Pistoia. Cori, striscioni, cene,a scena aperta almeno da buona parte del palazzetto. Dopo sette mesiè finito nella polvere, i cori sono diventate grida di protesta, non più osannato ma invitato ad andarsene. L’eroe è diventato il cattivo da combattere. Esaltato eccessivamente prima o condannato troppo adesso? La risposta non è facile e forse la verità sta nel mezzo perché la colpa non è ma di uno solo. Certo,ci ha messo tanto del suo per non farsi amare, perché una volta insediatosi sulla poltrona presidenziale ha inanellato una serie di errori tra decisioni sbagliate e comportamenti sopra le righe che hanno finito per portare il popolo biancorosso a ribellarsi.