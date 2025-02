It.insideover.com - L’espansionismo di Trump, l’invasione della Groenlandia e gli scenari fantapolitici

Leggi su It.insideover.com

Lanon è in vendita. E, almeno a giudicare da manovre e avvertimenti, potrebbe essere posta sotto la protezione di un contingente francese come forza di interposizione per scoraggiare le strane brame di Donald, di nuovo Commander in Chief degli Stati Uniti che continuano a monitorare il teatro del Pacifico, dove si teme .die gliInsideOver.