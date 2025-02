Thesocialpost.it - Lentini, studente di 14 anni trovato morto in casa: “Infinita tristezza”

Un ragazzo di 14si è tolto la vita nella serata di ieri a, all’interno della sua abitazione nel centro della cittadina. La notizia ha scosso profondamente la comunità, che lo ricorda come un giovane solare e sempre sorridente. Il suo gesto ha lasciato molte domande senza risposta.La Procura dei Minori ha aperto un’indagine, mentre gli agenti del Commissariato distanno ricostruendo le ultime ore del ragazzo per cercare di capire cosa possa averlo spinto a compiere un atto così drammatico.Il giovane frequentava l’Istituto Comprensivo Riccardo dae non risultano segnalazioni di problemi scolastici. Sulla pagina social dell’istituto si legge: “Con profonda, la comunità scolastica piange la tragica perdita del nostro. In questo momento di dolore e sgomento ci uniamo nel cordoglio e nella vicinanza alla famiglia.