Lei e le figlie devastate dal dolore Addio alla storica coppia vip lui beccato | aveva il vizietto dei tradimenti

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo anni di relazione, un matrimonio di quattro anni e dueinsieme, una delle coppie più solide e storiche ha deciso di dirsi. Il motivo della rottura sarebbe una scoperta di lei, che ha trovato prove che il marito utilizzava app di incontri per conoscere altre donne. La notizia ha lasciato i fan dellasenza parole, considerando l’immagine di stabilità e affiatamento che lasempre mostrato. Quando la moglie ha scoperto le chat e i profili attivi del marito su diverse piattaforme di dating, la cantante e attrice ha deciso per la separazione. La separazione, annunciata dai media statunitensi, non è stata una scelta facile per entrambi, che stanno vivendo un periodo particolarmente delicato. I due si erano conosciuti nel 2019 eno ufficializzato la loro relazione sul red carpet nell’ottobre dello stesso anno.