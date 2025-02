Oasport.it - LEGGENDARI CAMPIONI DEL MONDO! Collomb, Della Mea, Vinatzer e Della Vite battono la Svizzera e trionfano nel parallelo a squadre!

L’Italia comincia nella maniera più straordinaria possibile i Mondiali di sci alpino 2025 a Saalbach (Austria). Arriva la medaglia d’oro nelper Alex, Filippo, LaraMea e Giorgiache hanno fatto un percorso straordinario, concluso con la vittoria in finale sulla fortissima.Italia che come previsto comincia con il piede giusto, battendo per 4-0 l’Ucraina nonostante tempi non eccezionali. Gestione assoluta e manche quasi da prassi per LaraMea, Alex, Giorgiae Filippoe niente da fare per i modesti avversari. Accoppiamento di quarti di finale con la Francia di Clara Direz, Leo Anguenot, Marie Lamure e Thibaut Favrot: transalpini che si sono sbarazzati per 4-0 agli ottaviGran Bretagna.Ai quarti di finale si salva per un soffio lache pareggia 2-2 contro la Germania, ma grazie al velocissimo 24”06 di Thomas Tumler all’ultima discesa riesce ad approdare in semifinale.