Legambiente, in Campania lotta allo smog ancora in salita

Tempo di lettura: 3 minutiLain, in, secondo il nuovo report di“Mal’Aria di città 2025”, presentato stamattina ad Acerra dove volontari diinsieme alla Caritas diocesana territoriale hanno realizzato un flash mob con lo striscione “Ci avete rotto i polmoni”.Il report diha analizzato i dati del 2024 nelle città campane, sia per quanto riguarda i livelli delle polveri sottili (PM10, PM2.5) sia del biossido di azoto (NO2) in cui sono stati sempre disponibili i dati delle centraline dell’Arpac. Su 27 città campane monitorate, sono otto le città (9 le centraline in totale) a non rispettare il limite previsto per il Pm10 di 35 giorni con una concentrazione media giornaliera inferiore a 50 microgrammi per metro cubo (µg/mc).