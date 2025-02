Anteprima24.it - Lega/Napoli Capitale: costituito il Gruppo al Comune di Napoli

Tempo di lettura: 2 minutiSi èufficialmente il” aldicon i Consiglieri Rosaria Borrelli (Capo), Domenico Brescia e Bianca D’Angelo. “Ringrazio i Consiglieri per la costituzione dele, come al Consiglio Regionale, anche in Consiglio Comunale il nostro è il primodell’opposizione. Lo avevo promesso pochi mesi fa al ministro Matteo Salvini e al vice segretario nazionale Claudio Durigon, in occasione della presentazione delle prime adesioni presso la Sala del Consiglio in via Verdi. Oggi, grazie anche al sostegno di Gianpiero Zinzi, la promessa è stata mantenuta. Sin da subito, per la centralità e il peso del nostro, chiederò alle forze di opposizione in Consiglio di organizzare azioni in difesa della città” afferma Rivellini, coordinatore cittadino della