Ilfattoquotidiano.it - Le strane donazioni milionarie all’estrema destra tedesca di AfD: dal medico negazionista all’austriaco che ha preparato 6mila manifesti

Lunedì la direzione della AfD si è occupata di trepervenute al partito. Alternativa per la Germania ha annunciato di aver ricevuto una donazione per la campagna elettorale di circa 2,35 milioni di euro, il terzo importante finanziamento in pochi giorni in vista delle elezioni federali che si terranno tra meno di tre settimane. Il partito di estrematedesco, che finora è stato escluso da qualsiasi alleanza di governo, è dato dai sondaggi in continua ascesa e potrebbe diventare la seconda forza in Germania, dietro alla Cdu.IlOltre 1,5 milioni di euro ricevuti dalla AfD, come emerge dai registri del Bundestag, vengono dale imprenditore di Lubecca Winfried Stöcker: ne aveva già parlato lo Spiegel. Stöcker era diventato famoso durante la pandemia di coronavirus perché nel novembre 2021 aveva organizzato una campagna di vaccinazione illegale all’aeroporto di Lubecca, iniettando alle persone un principio attivo sviluppato dalla sua azienda Euroimmun ma non approvato.