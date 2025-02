Formiche.net - Le Stem rivoluzioneranno il lavoro, ma serve un’azione collettiva. L’intervento di Schifone

Le materie(Science, Technology, Engeneering & Mathematics) sono un insieme di discipline scientifiche molto rappresentative per lo sviluppo economico e sociale globale. L’importanza della formazione in ambitoe dell’accesso alle professioni correlate è motivo di grande dibattito nel mondo accademico, in ambito scolastico-educativo e soprattutto in quello produttivo, coinvolgendo per l’importanza della materia l’interesse di tutti i principali stakeholder mondiali. Molto meno sensibilizzata invece è l’opinione pubblica, complice una agenda politica non orientata, l’informazione poco focalizzata e la mancanza di conoscenza del fenomeno.L’ingresso in quella che viene definita “quarta rivoluzione industriale” ha inevitabilmente implementato settori innovativi come la robotica, l’analisi di big data, il cloud computing, l’intelligenza artificiale, l’automazione, le nano e biotecnologie, tutti settori dove sono richieste nuove competenze trasversali e soft skill diverse tra loro.