Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di martedì 4 febbraio

Leggi su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2025. Ariete Venere entra come una regina nel vostro segno, leggermente disturbata dalla presenza di Marte in Cancro, ma importante sapere che la stella della fortuna e dell'amore vi resterà a lungo in aspetto positivo. Questa volta resta con voi fino alla fine di marzo, dopodiché ritorna in Pesci e si ripresenterà a maggio per restare sempre positiva fino ad agosto. Succederà qualcosa che assomiglia a una favola. Chi vi respinge, non si intende di sex appeal. Buon senso nelle finanze. Toro Alla ricerca della vostra pietra verde, Venere, oppure in attesa di Venere, in sosta davanti alla vostra porta.