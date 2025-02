Quotidiano.net - Le serie tv in arrivo a febbraio 2025 su Sky

Molti ritorni attesi e una novità (tutta italiana) nell’elenco delletv insu Sky e in streaming su NOW. A seguire potete leggere una guida per essere sempre aggiornati, con i titoli più accattivanti insieme alla data che segna l’sulla piattaforma streaming. Law & Order: Special Victims Unit Dal 2ingli episodi inediti della 26esima stagione dellalive action più longeva della storia della tv americana. Girata a New York, ha debuttato nel 1999 ed è il primo spin-off di Law & Order - I due volti della giustizia. In totale saranno 12 le puntate, con cadenza settimanale. In America è andata in onda a partire dal 3 ottobre 2024 e l’ultimo appuntamento è previsto il 13. Lacontinua a dare voce alle vittime di reati, portando in scena storie di giustizia, resistenza e speranza.