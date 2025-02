Ilnapolista.it - Le reazioni al tweet di De Laurentiis dicono che la maggioranza silenziosa sta con lui

Lealdi Deche lasta con luiHanno colpito gli insulti che ancora si trovano tra i commenti aldi benvenuto di Denei confronti di Okafor. Insulti anche molto pesanti. Ma, come al solito, anche sul web c’è chi si mette in mostra e poi c’è il corpaccione chemente segue e osserva e preferisce non esporsi.I mi piace sono giunti a quota 3.200 (per ora). Ossia persone che hanno messo il like e che quindi condividono o comunque tifano e quindi apprezzano il comportamento del Napoli. I resono 483.Le visualizzazioni sono fin qui 421mila.I messaggi sono stati fin qui circa 1.200. Di cui 800 di critica (di questi 800, 200 di insulti) e 400 positivi.Al di là dei fisiologici odiatori, anche i socialche il corpaccione della tifoseria vuole sostenere la propria squadra e le scelte della dirigenza.