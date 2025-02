Quotidiano.net - Le parole liberatrici di Simone Weil. Una filosofa oltre il Novecento

Leggi su Quotidiano.net

, una donna assoluta” era il titolo di un vecchio saggio di Gabriella Fiori, scritto in francese nel 1987 e tradotto in italiano per l’editore La Tartaruga dalla stessa autrice, la quale avvertiva in una breve premessa: "non può essere oggetto di studio: troppo viva, troppo eternamente giovane e violenta per questo". Si può però dialogare con lei, sosteneva Fiori, meditare i suoi scritti, "leggerli e rileggerli" con la certezza che dal corpo a corpo "non si esce indenni". Dev’essere per questo, per l’intensità della vita e dell’opera che, aottant’anni ormai dalla sua morte (a Londra nel 1943, a 34 anni di età) continua a essere pubblicata, a stimolare riflessioni e proposte – appunto – di lettura e rilettura, pur nell’impossibilità di collocarla in un quadro definito, in una casella politica o filosofica precisa.