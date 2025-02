Quotidiano.net - Le mosse di Unicredit su Generali. Donnet: il blitz non mi sorprende: "Il nostro piano invoglia l’appetito"

"Il nuovoindustrialeper". Philippespiega così la mossa di, che sarebbe salita al 4,1% del capitale (più uno 0,6% di sottostante) in una logica opportunistica dato l’appeal speculativo del Leone, il cui titolo ha raggiunto i massimi dal 2007. Il, ha detto il ceo di, "è molto promettente e preannuncia molta remunerazione" per gli azionisti, quindi "non sono sorpreso che investitori istituzionali abbiano interesse di unirsi a noi". Una sorpresa, quello della banca guidata dall’ad Andrea Orcel, che ha subito chiarito di non avere "nessun interesse strategico sulla compagnia" e definito l’acquisto di azioni"solo un investimento finanziario". Spiegazioni coincidenti che però non convincono il mondo della finanza, soprattutto se collocate all’interno di uno scenario complesso e in evoluzione di ora in ora.