Le mamme di gemelli più esposte al rischio cardiovascolare

AGI - Le madri dicorrono unsignificativamente più elevato di essere ricoverate in ospedale per malattie cardiovascolari durante il primo anno dopo il parto rispetto alle donne che affrontano gravidanze singole. Questo, in estrema sintesi, quanto emerge da uno studio, pubblicato sull'European Heart Journal, condotto dagli scienziati della Rutgers Robert Wood Johnson Medical School. Il team, guidato da Cande Ananth e Ruby Lin, ha analizzato i dati relativi a 36 milioni di parti ospedalieri negli Stati Uniti tra il 2010 e il 2020, suddividendo le donne in quattro gruppi: madri dicon pressione sanguigna normale, madri dicon ipertensione in gravidanza, madri di gravidanze singole con pressione normale e madri di gravidanze singole con ipertensione in gravidanza.