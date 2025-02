Lanazione.it - “Le interviste impossibili”: al Verdi quattro eventi per commemorare la Shoah

Leggi su Lanazione.it

Pisa, 4 febbraio 2025 – Come ideale continuazione della Giornata della Memoria, celebrata il 27 gennaio, la Fondazione Teatro di Pisa presenta Le, un palinsesto diletture-spettacolo in programma dal 7 al 28 febbraio. Il progetto, curato dai docenti della Formazione per attori, Luca Biagiotti, Franco Farina e Cristina Lazzari, intende proporre al pubblico una riflessione più ampia su una delle più grandi tragedie del Novecento che, in tre anniversari nel 2025, trova piena connessione: gli 80 anni dalla liberazione del campo di Auschwitz-Birkenau, i 100 anni dalla pubblicazione di Mein Kampf, gli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, i 100 anni dalla pubblicazione del Manifesto degli Intellettuali Fascisti. Iappuntamenti con Le, scritte da Luca Biagiotti e Franco Farina, e da loro interpretate assieme a Cristina Lazzari e Paolo Giommarelli, sono programmati per venerdì 7, venerdì 21, giovedì 27 e venerdì 28, tutti alle 21 nel Ridotto del Teatro