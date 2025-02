Ilfoglio.it - Le elezioni si vincono solo se in coalizione, ma va detto agli elettori

Al direttore - Non credo che l’Ops del Montepaschi deturpi l’identità di Mediobanca. Anzi. Mediobanca fu voluta dal grande banchiere Raffaele Mattioli, dominus della Banca commerciale italiana, come un istituto “della Comit e per la Comit”. La fortuna di Mediobanca fu dovuta all’alta professionalità del suo demiurgo, Enrico Cuccia, e del personale. Ma senza una leggina in apparenza di poco “peso”, che purtroppo nessuno ricorda, il successo non sarebbe stato possibile: con una norma del 1946, si dava la possibilità all’istituto, nato come operante nel medio e lungo termine, di agire anche nel breve termine, alla stregua di una comune banca ordinaria. Era una formidabile deroga a un cardine della legge bancaria del 1936. Qui sorge il carattere unico, tricefalo, il famoso ircocervo: banca d’investimento, holding di partecipazioni, istituto di credito speciale, donde l’esclusività nel sistema italiano fino alla riforma della legge bancaria e all’entrata in vigore del Testo unico bancario del 1993 con l’introduzione della banca universale e l’estesa possibilità di competere con Mediobanca, non più la sola, ma potenzialmente una fra tante.