Le bande di borseggiatrici seriali. Ladra "virale" bandita da Milano. E altre quattro bloccano il metrò

Il giudice della direttissima ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare del divieto di dimora a. Resta da vedere se la ventenne Jennifer Sujlic lo rispetterà, visto che sabato sera gli agenti della Squadra mobile, che l’hanno ammanettata in flagrante per furto aggravato in concorso con una connazionale di 24 anni, l’hanno pure denunciata per aver ignorato il foglio di via obbligatorio dalla città in vigore fino al prossimo novembre. Resa nota nel febbraio 2023 da un video diventatoin cui si vantava davanti alla Centrale di essere unaincallita ("Ho rubato ieri, ho rubato oggi. Dobbiamo rubare, è il nostro lavoro", la frase-manifesto pronunciata davanti ai cittadini che la stavano filmando), Sujlic è stata bloccata dai poliziotti in piazza Duca d’Aosta (che un paio di inverni fa fece da sfondo al censurabile proclama a favor di smartphone), dopo aver aiutato la complice con la "tecnica dell’ombrello" a sfilare 100 euro dal portafogli di un turista giapponese di 59 anni.