Anteprima24.it - Le altre di C, l’ex Benevento Filippo Falco al Campobasso

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoIl, società che milita nel girone B della Lega Pro, ha chiuso il mercato invernale con l’acquisto dalla Carrarese di, attaccante classe 1992, che ha firmato un contratto fino al prossimo 30 giugno con possibilità di rinnovo automatico.arriva nel capoluogo molisano con un ricco bagaglio di esperienza maturato sui campi della serie A e B. Cresciuto nei settori giovanili di Bari e Lecce, ha costruito la sua carriera in diversi club: Pavia, Cesena, Pescara, Bologna,, Perugia, Cagliari e Stella Rossa di Belgrado. “Il– ha detto – mi ha colpito fin da subito. Arrivo con la voglia di dare una mano alla squadra e mettere in campo tutta la mia esperienza. Conosco bene mister Prosperi, sono consapevole delle sue aspettative e sono qui per non deluderle.