Lazio, vittoria fondamentale a Cagliari: 2-1 e quarto posto riconquistato. Risultati e classifica

Dopo due sconfitte consecutive tra campionato ed Europa League, latorna al successo battendo ilper 2-1 alla Unipol Domus, un risultato che permette ai biancocelesti di risalire alin.La gara si accende sul finire del primo tempo, quando Mattia Zaccagni sblocca il risultato con una rete importante a pochi minuti dall’intervallo. Nella ripresa, ilentra in campo con grande determinazione e trova il gol del pareggio grazie a una splendida conclusione di Piccoli. La, però, non si accontenta e torna a spingere con insistenza. Il gol decisivo arriva con Castellanos, che firma il 2-1 per la squadra di Maurizio Sarri. Nel finale, iltenta l’assalto ma il portiere biancoceleste Provedel si oppone con sicurezza e garantisce i tre punti ai suoi.